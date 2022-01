“AFTER LIFE”: SVELATA LA DATA DI USCITA DELLA 3^ STAGIONE DELLA SERIE DI RICKY GERVAIS. GUARDA IL NUOVO TRAILER.

Netflix ha annunciato la data di uscita della terza e ultima stagione di “After Life” serie diretta ed interpretata da Ricky Gervais.

“After Life” debutterà sulla nota piattaforma di streaming il 14 gennaio 2022.

Guarda il trailer:

Nella terza stagione, il protagonista, che fa ancora i conti con l’immenso dolore per la perdita della moglie, intraprende un viaggio insieme con il suo fedele compagno canino Brandy per realizzare i desideri del defunto padre Ray, in particolare avere le proprie ceneri sparse in luoghi molto specifici.