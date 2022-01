BUONE NOTIZIE DALLA MATINéE RECORDINGS: ARRIVA LA RISTAMPA IN VINILE DEL CLASSICO “WHY THAT DOESN’T SURPRISE ME” DEI THE LUCKSMITHS

Anno nuovo e la mitica Matinée Recordings è pronta a festeggiare i suoi 25 anni di attività. La prima uscita celebrativa sarà una speciale edizione in vinile per il 20° anniversario dell’album del 2001 “Why That Doesn’t Surprise Me” delle leggende australiane The Lucksmiths! L’album esce ufficialmente il 18 gennaio, ma il pre-order del vinile (ma c’è anche l’edizione in CD) è già attivo.

“Why That Doesn’t Surprise Me” (il loro quinto album in studio) rappresentò un punto di svolta per i Lucksmiths, dato che la band di Melbourne per la prima volta si era affacciata a uno studio di registrazione “serio” e si era messa al lavoro con il produttore Craig Pilkington per arricchire il proprio sound.

Questo sarebbe stato il primo di tre album che i Lucksmiths avrebbero registrato agli Audrey Studios di Pilkington: “Naturaliste” del 2003 e “Warmer Corners” del 2005 completano quella triade che spesso è considerata come un periodo d’oro nella discografia della band.

Originariamente pubblicato dalle etichette Candle Records (Australia), Drive-In Records (USA), Fortuna Pop! (UK) e Clover Records (Giappone), l’album, in vinile, è fuori catalogo da decenni.

L’uscita non è marchiata solo Matinée Recordings ma è co-release con la Lost and Lonesome Recording Company.

Non si ferma qui la Matinée, visto che è in ballo anche la tanto attesa raccolta degli spagnoli The Royal Landscaping Society, ma di questa parleremo il giorno dell’uscita, ovvero il 7 gennaio.