GLI WIDOWSPEAK ANNUNCIANO I DETTAGLI DEL SESTO LP E CONDIVIDONO UN NUOVO SINGOLO

Dopo aver pubblicato il loro quinto album, “Plum“, ad agosto 2020, e l’EP “Honeychurch” a gennaio dello scorso anno, gli Widowspeak annunciano ora una nuova prova sulla lunga distanza, “The Jacket” (pre-order), in uscita il prossimo 11 marzo via Captured Tracks.

Per il nuovo album Molly e Robert sono tornati a vivere a New York City e hanno registrato il presso i Diamond Mine studio con Homer Steinweiss, produttore associato alla Daptone Records. Oltre alla Hamilton alla voce e Thomas alla chitarre hanno preso parte alle session di registrazione anche il batterista Michael Stasiak, il bassista J.D. Sumner e il pianista Michael Hess.

“Il nuovo album è vicino all’indie-rock e al folk contemporaneo, con approcio alla tradizione country vicina a quella di grandi nomi degli anni ’70, ’80 e ’90 come Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power e Mazzy Star”, spiega la press-release.

Il primo estratto si chiama “Everything Is Simple” ed è accompagnato da un video diretto da OTIUM.

“The Jacket” Tracklist:

1. While You Wait

2. Everything Is Simple

3. Salt

4. True Blue

5. The Jacket

6. Unwind

7. The Drive

8. Slow Dance

9. Forget It

10. Sleeper

