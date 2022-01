NIRVANA: IL GIUDICE RESPINGE LA CAUSA PER LA COPERTINA DI “NEVERMIND”

Sembra avviarsi verso il più classico dei ‘nulla di fatto’ una delle azioni legali più rumorose della recente storia del rock.

Il giudice californiano Fernando M Olguin ha infatti respinto l’azione legale di Spencer Elden, l’ormai arcinoto bambino protagonista della copertina di “Nevermind”, nei confronti dei Nirvana e del fotografo Kirk Weddle rei, secondo l’accusa, di aver distribuito materiale pedopornografico.

Elden , che ora avrà tempo fino al 31 gennaio per presentare ricorso, sostiene che quella foto è stata utilizzata senza il suo regolare consenso esponendolo nel corso di tutti questi anni ad operazioni di sfruttamento sessuale.

Lo scorso dicembre i Nirvana avevano commentato la vicenda con una nota che definiva l’accusa di distribuzione di materiale pedoporonografico ‘non seria’ e che eventuali reati di quel tipo, in questo specifico caso, sarebbero già caduti in prescrizione.

Negli States infatti le leggi federali sulla pedopornografia decadono passati i 10 anni da quando la vittima scopre il reato, ed Elden sarebbe pienamente a conoscenza di quell’immagine e di quella copertina da prima dell’agosto del 2011 tanto che, come gli stessi legali di Grohl e Novoselic fanno notare, lui stesso avrebbe rimesso in scena la fotografia in cambio di un compenso e usato quel tipo di connessione per cercare di rimorchiare le donne.