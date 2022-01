BAT FANGS Queen Of My World [ Don Giovanni - 2021 ]

A oltre tre anni e mezzo dal loro omonimo debutto sulla lunga distanza, le Bat Fangs sono tornate a farsi sentire: la frontwoman e chitarrista Betsy Wright (Ex Hex, Fire Tapes) e la batterista Laura King (Speed Stick, Flash Wound) hanno infatti pubblicato a fine ottobre questo loro nuovo LP, realizzato dalla Don Giovanni Records, prestigiosa indie-label del New Jersey.

Ben radicato negli anni ’80, “Queen Of My World” non nasconde il suo amore per l’hard-rock con i potenti riff della Wright che vengono sempre supportati dall’altrettanto energico drumming della King, come si puo’ notare sin dalle prime note della opening-track “Action”, che comunque gode di melodie azzeccate: si sprecano gli assoli di Betsy che mette in luce tutte le sue doti tecniche con l’amata sei corde, ritrovata dopo la recente esperienza con il basso nelle Ex Hex di Mary Timony.

Poco più avanti “Talk Tough” pare pronta per tuffarsi dentro a un’arena colma di fan: i paragoni con i Van Halen sembrano essere perfettamente calzanti qui, ma dalla band californiana il duo statunitense sembra prelevare anche la sensibilità melodica.

Particolare, ma interessante, invece, “Psychic Eye” che a tratti ci dà la sensazione di essere una ballata, mentre in altri momenti diventa un brano decisamente heavy, cattivo e intenso e in altri ancora pare prendere direzioni prog-rock.

“Supernatural” è decisamente potente e gli assoli di Betsy ci possono ricordare quelli delle migliori band hard-rock anni ’80, mentre la strumentale “Into The Weave” chiude il disco in maniera inaspettata: inizialmente tranquilla, nella seconda parte decide di non fare mancare il consueto bombardamento sonoro aggiungendo una grande intensità.

Senza dubbio “Queen Of My World” puo’ essere etichettato come derivativo e le sue influenze sono profonde e molto chiare, ma le due musiciste statunitensi dimostrano di saper lavorare bene nella loro comfort zone e le loro qualità tecniche non possono essere messe in discussione: un album comunque esaltante e che ci sa regalare una mezz’ora abbondante di pura elettricità e adrenalina.