EP: MOLLY LINEN

Vi avevamo parlato di Molly Linen nei mesi scorsi prorio in questa rubrica: la musicista nativa dello Shropshire, ma di stanza a Glasgow intanto in agosto ha pubblicato questo suo secondo EP , che arriva a meno di due anni di distanza dal precedente, “Outside”.

Realizzato per la Lost Map Records, l’etichetta di proprietà di Pictish Trail, questo lavoro è stato registrato e mixato da Ronan Fay al Green Door Studio di Glasgow e masterizzato da Stephen Ward.

Il nuovo EP si apre con il singolo principale, “A Lot To Give”: a parte il suono dell’organo, che rimane comunque in sottofondo, sono i vocals della giovane folk-singer inglese, accompagnati dalla sua chitarra acustica, a prendere il centro della scena regalendo a chi ascolta attimi di purezza ed emotività.

La successiva “The Day Starts” ha una strumentazione più ricca con l’aggiunta del piano e di leggere percussioni, ma non per questo le sensazioni che sa creare sembrano meno naturali o sincere, anzi le emozioni continuano a uscire dalla voce di Molly.

La magia prosegue anche con “Awake At Night”, dove la Linen sa incantarci ancora una volta grazie a un semplice finger-picking che accompagna i suoi vocals, qui ulteriormente aggraziati dall’aggiunta del clarinetto, che rende il brano ancora più soave.

La conclusiva “Spring” ci porta un po’ di positività e mostra le ottime qualità tecniche della giovane britannica con la chitarra, mentre non possiamo che rimanere colpiti dalla dolcezza della sua musica.

Poco più di una ventina di minuti per questo EP che ci regala candide emozioni e momenti celestiali di pura magia, mentre la voce di Molly riesce a emanare un calore che sembra perfetto per scaldare rassicurare il cuore in questi tempi così difficili.

