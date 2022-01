EP: ULTRA Q Get Yourself A Friend

Jakob Armstrong è il figlio più giovane di Billie Joe, il frontman dei Green Day: fin dall’età di sette anni ha iniziato a suonare la chitarra e più recentemente ha formato questa nuova band, che nasce dalle ceneri della precedente, i Mt. Eddy.

Solo negli ultimi mesi ha finalmente trovato il tempo per raffinare le canzoni che compongono questo nuovo EP degli Ultra Q, originariamente scritte e registrate a fine 2019.

Uscito a novembre per la nota indie-label canadese Royal Mountain Records, il nuovo lavoro è stato registrato insieme al produttore Martin Cooke (Of Monsters And Men, Death Cab For Cutie) e segue di un anno e mezzo il loro debutto full-length, “In A Cave In A Video Game”, pubblicato ad aprile 2020.

Difficile non fare un pensiero al famoso padre del frontman, ma – come ci dimostrano le sei canzoni presenti sull’EP – le influenze degli Ultra Q si trovano davvero in un’altra parte dell’universo musicale.

La opening-track “Pupkin”, per esempio, è energica e piena di quei riff chitarristici che sembrano uscire dalla NYC di inizio millenio dove gli Strokes regnavano incontrastati: malinconica e sostenuta da un drumming deciso, ha un coro decisamente accattivante e melodicamente vincente.

Cupa e caratterizzata da percussioni che sembrano più vicine ai Daughter di Elena Tonra che ai Green Day, la successiva “It’s Permanent” ha comunque un ritornello poppy che sa attrarre l’ascoltatore, mentre gli arpeggi scintillanti della sei corde aggiungono ulteriore brillantezza al pezzo.

Melodiche influenze garage-punk caratterizzano invece il principale singolo “Bowman” dove chitarre di strokesiana memoria sono supportate da una linea di basso determinata e da un drumming sempre ben presente e capace di dare una sferzata al ritmo del brano.

“Straight Jacket” è una morbida ballata che rallenta un attimo i toni e ci dà il tempo di riflettere, mentre “Handheld” si muove tra territori post-punk e indie-pop e risulta estremamente frizzante e dalle melodie azzeccate.

Con questo EP gli Ultra Q hanno dimostrato di aver delle buone potenzialità, riuscendo a viaggiare senza problemi su sonorità diverse: la promozione è meritata e siamo curiosi di ascoltare dove li porterà il futuro.

Listen & Follow

Ultra Q: Bandcamp | Soundcloud | Spotify