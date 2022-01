“FUNNY GIRL” E’ IL PRIMO ESTRATTO DAL NUOVO DISCO DI FATHER JOHN MISTY

Father John Misty fa seguito a quanto spoilerato nei giorni scorsi dalla sua etichetta Bella Union svelando in queste ore i dettagli del suo quinto disco in studio.

“Chloë and the Next 20th Century”, che uscirà come già svelato il prossimo 8 aprile (Sub Pop distribuisce ovunque, la Bella Union si occuperà del vecchio continente), è prodotto dal Jonathan Wilson, apprezzato cantautore e collaboratore di lunga data di Josh Tillman e sarà disponibile anche in versione deluxe con libro e un singolo contenente due brani del disco, “Buddy’s Rendezvous” e ““Kiss Me (I Loved You)”, rifatti rispettivamente da Lana Del Rey e Jack Cruz.

Primo singolo estratto dal nuovo album è “Funny Girl” accompagnao dal video di Nicholas Ashe Bateman:

“Chloë and the Next 20th Century” tracklist:

01 Chloë

02 Goodbye Mr. Blue

03 Kiss Me (I Loved You)

04 (Everything But) Her Love

05 Buddy’s Rendezvous

06 Q4

07 Olvidado (Otro Momento)

08 Funny Girl

09 Only a Fool

10 We Could Be Strangers

11 The Next 20th Century

