I WAR ON DRUGS HANNO FATTO UN’APPARIZIONE AL THE ELLEN DEGENERES SHOW: ECCOLI ESEGUIRE “I DON’T LIVE HERE ANYMORE”

I War On Drugs hanno fatto un’apparizione al The Ellen DeGeneres Show per eseguire la title track del loro ultimo album “I Don’t Live Here Anymore“.

La band guidata da Adam Granduciel è stata affiancata dal duo folk Lucius alla voce.

I WOD sono tra gli ultimi ospiti musicali di DeGeneres, visto che lo show che si sta per concludere dopo 19 stagioni.