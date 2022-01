THE SMILE (THOM YORKE, JONNY GREENWOOD & TOM SKINNER) CONDIVIDONO IL PRIMO SINGOLO “YOU WILL NEVER WORK IN TELEVISION AGAIN”

The Smile, il nuovo gruppo composto da Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead e Tom Skinner dei Sons Of Kemet, oggi rivelano il loro singolo di debutto “You Will Never Work In Television Again”.

Il brano, ora disponibile e accompagnato dal lyric video diretto da Duncan Loudon, è stato suonato la prima volta al secret show della band durante l’evento virtuale di Glastonbury dell’anno scorso Live At Worthy Farm. È la prima release ufficiale dei The Smile, prodotta da Nigel Godrich.

Il 29 e 30 gennaio i The Smile si esibiranno in tre concerti consecutivi nell’arco di 24 ore al Magazine di Londra. Suoneranno davanti a un pubblico seduto e i tre concerti saranno trasmessi in livestream.

Le performance riuniscono un concerto dal vivo, un livestream e un film diretto dal pluripremiato regista Paul Dugdale (The Rolling Stones, Adele, Paul McCartney) e prodotto da Driift.

Chi non partecipa di persona può vedere lo spettacolo in livestream da qualsiasi parte del mondo all’orario più congeniale.

Gli orari dei concerti sono:

BROADCAST #1: Italia – 21:00 Sabato / London – 8pm Sat. / New York – 3pm Sat. / Los Angeles – 12pm Sat. / Sydney – 7am Sun. / Tokyo – 5am Sun.

BROADCAST #2: Italia – 2:00 Sabato / London – 1am Sun. / New York – 8pm Sat. / Los Angeles – 5pm Sat. / Sydney – 12pm Sun. / Tokyo – 10am Sun.

BROADCAST #3: Italia – 12:00 Domenica / London – 11am Sun. / New York – 6am Sun. / Los Angeles – 3am Sun. / Sydney – 10pm Sun. / Tokyo – 8pm Sun.

I possessori dei biglietti avranno accesso a tutte e tre le trasmissioni che saranno disponibili on-demand dalle 15:00 di domenica 30 gennaio per 48 ore.

Per la prevendita dei biglietti iscriviti alla mailing list sul sito della band.