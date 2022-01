“GREEN GODDESS” è IL NUOVO SINGOLO DEI SEA POWER

I Sea Power, precedentemente noti come British Sea Power, pubblicheranno il loro ottavo LP, “Everything Was Forever”, il prossimo 18 febbraio via Golden Chariot Records a distanza di quasi cinque anni dal precedente, “Let The Dancers Inherit The Party”.

Dopo i singoli “Two Fingers” e “Folly” ora è la volta di “Green Goddess”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman e chitarrista Ian Scott Wilkinson dice del brano: “”Green Goddess” è stato scritto con [il chitarrista] Noble. Lui ha avuto l’idea iniziale per la musica che io ho aiutato ad arrangiare e ho aggiunto la voce. È una canzone d’amore su tutto ciò che è verde, dal Lake District alla New Forest. I posti in cui amo stare, che sono tranquilli e ristoratori. È anche una canzone d’amore per mia moglie il cui colore preferito è il verde. Una ruminazione sulle muse umane e non umane. Ci sono cose oscure e complicate in corso, ma a volte è bene dimenticare questo e andare nei luoghi e dove si è felici. Una speranza che il futuro non debba essere in contrasto con il passato”.

Photo Credit: Hollywood