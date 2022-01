GUARDA IL VIDEO DI “HARD DRIVE GOLD”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI ALT-J

Il prossimo 11 febbraio, via BMG / Infectious Music, gli Alt-J pubblicheranno il loro quarto LP, “The Dream”, che arriva a quasi cinque anni di distanza dal precedente, “Relaxer”.

La press-release dice che questo nuovo lavoro “…conterrà sia la bellezza che l’oscurità […] che spesso si fondono perfettamente sulla stessa traccia, una scelta mirata che paga dividendi in tutto il disco.”

Il loro nuovo singolo si chiama “Hard Drive Gold” ed è accompagnato da un video diretto dal frontman Joe Newman insieme alla sua compagna Darcy Wallace.

“Hard Drive Gold” è una vera esplosione di energia: il brano è il successore spirituale di “Left Hand Free”, pubblicato nel 2014. Accompagnato da un groove implacabile, il cantante Joe Newman si rivolge in tono ironico a chi pensa di poter guadagnare velocemente con le criptovalute. Il ritornello “Don’t be afraid to make money, boy” acquista sempre più forza, quasi come se fosse un avvertimento e non una celebrazione.

Vi ricordiamo inoltre che la band indie-rock di Leeds arriverà in Italia nel mese di giugno per due date a supporto della nuova uscita: gli inglesi suoneranno venerdì 17 alla Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica di Roma e sabato 18 al Porto di Bari all’interno del Locus Festival.

Photo Credit: George Muncey