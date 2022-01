NELL SMITH E THE FLAMING LIPS VANNO AL THE LATE SHOW WITH STEPHEN COLBERT PER ESEGUIRE LA LORO COVER DI “RED RIGHT HAND” DI NICK CAVE & THE BAD SEEDS

Nell Smith e The Flaming Lips sono apparsi al The Late Show With Stephen Colbert per eseguire la loro cover di “Red Right Hand” ovviamente di Nick Cave & The Bad Seeds.

Ricordiamo che gli eroi psichedelici e la quattordicenne Nell Smith hanno pubblicato un album di cover di Cave intitolato “Where The Viaduct Looms” nel novembre 2021.

Curioso leggere come la Smith abbia rivelato di non aver mai sentito parlare di Cave prima di questo album tributo: “Non avevo sentito parlare di Nick Cave, ma Wayne ha suggerito che avremmo dovuto iniziare con un album di sue cover e poi pensare di registrare alcune delle mie canzoni in seguito. È stato bello ascoltare e conoscere Nick Cave e scegliere le canzoni che volevamo registrare“.