POM POKO: UN NUOVO EP A FINE GENNAIO. ASCOLTA IL SINGOLO “ENDURO CORNER”

A distanza di un anno dall’uscita del loro sophomore, “Cheater“, i Pom Poko sono pronti a ritornare in pista con un nuovo EP, “This Is Our House”.

Il nuovo lavoro, che conterrà quattro brani, verrà realizzato il prossimo 28 gennaio via Bella Union.

La band art-rock di Oslo dice del nuovo EP: “Questo EP è sia un ripensamento che uno sguardo al futuro per noi. Stiamo combinando nuove registrazioni di vecchie canzoni, vecchie registrazioni di vecchie canzoni e nuove registrazioni di nuove canzoni su di esso ed è una sorta di dimostrazione di tutte le diverse identità che sentiamo che i Pom Poko possano avere; martellanti groove fuzz-rock, melodie morbide e struggenti ed esplorazioni rumorose decostruite”.

Il primo singolo si chiama “Enduro Rodeo” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Questa è una canzone che abbiamo registrato e finito in Italia, quando eravamo lì un bel po’ di tempo fa. Stavamo lavorando molto duramente, molte ore ogni giorno e guardavamo dei film quasi ogni sera. Abbiamo guardato un film chiamato “Free Solo”, su un tizio che scalava una montagna enorme senza corde, e Enduro Corner era il nome di una parte della via che stava scalando. Questa è una canzone abbastanza morbida e pastosa per noi, ma abbiamo cercato di darle una forma interessante senza che diventasse troppo morbida e senza rovinare il bel coraggio che pensavamo di aver creato”, dicono i norvegesi del loro nuovo brano.

Photo Credit: Jenny Berger Myhre