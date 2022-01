SONDRE LERCHE ANNUNCIA UN DOPPIO ALBUM E CONDIVIDE DUE PEZZI

A distanza di meno di due anni dal suo nono LP, “Patience“, Sondre Lerche è già pronto a tornare con un nuovo lavoro sulla lunga distanza: “Avatars Of Love”, sarà un doppio e verrà realizzato il prossimo 1° aprile via PLZ.

Il disco è registrato durante il lockdown in Norvegia e vede la partecipazione di numerosi ospiti quali le CHAI, Felicia Douglass (Dirty Projectors), Mary Lattimore, Rodrigo Alarcon e Ana Müller.

“Questa è senza dubbio la cosa più grande, più audace e più complessa che abbia mai fatto”, dice Lerche. “Allo stesso tempo è stata anche la più facile, la più naturale e la più liberatoria. Come artista, è il tipo di progetto che sogni sempre”.

Oltre al lunghissimo “Dead Of The Night”, già condiviso a ottobre, il disco contiene anche i due nuovi singoli “Cut” e “Turns Out I’m Sentimental After All”, che potete ascoltare qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista di Bergen sarà in tour in Europa nel mese di aprile e l’ultima data, prevista per martedì 19, si terrà al Biko di Milano.

“Avatars Of Love” Tracklist:

LP 1:

1. Guarantee That I’d Be Loved

2. Dead Of The Night

3. Will We Ever Comprehend (feat. Rodrigo Alarcon, Ana Müller)

4. Cut

5. Turns Out I’m Sentimental After All

6. What Makes Me Tick

7. My Love Still Waits

LP 2:

8. Avatars Of Love

9. Summer In Reverse (feat. CHAI)

10. Now She Sleeps Beside Me

11. Special Needs (feat. Felicia Douglass)

12. The Other Side Of Ecstasy

13. Magnitude Of Love (feat. Mary Lattimore)

14. Alone In The Night