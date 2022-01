THE DISTRICTS: GUARDA IL VIDEO DEL NUOVO SINGOLO “OUTLAW LOVE”

A causa di ritardi della produzione (presumibilmente dovuti alla pandemia), The Districts hanno dovuto rinviare la pubblicazione del loro quinto LP, “Great American Painting”, a venerdì 11 marzo: il disco, che verrà pubblicato da Fat Possum Records, arriva a due anni esatti dal precedente, “You Know I’m Not Going Anywhere”.

Il disco ha preso vita quando il frontman e chitarrista Rob Grote ha passato due mesi vivendo in un cottage a Washington durante la pandemia: “Mentre eravamo lì ho passato un po’ di tempo guidando vicino a tutti questi fiumi pazzeschi e alla Gifford Pinchot National Fores, ed ero ipnotizzato da come quei paesaggi incontaminati catturino davvero un’idea senza tempo di ciò che è l’America”, spiega. “Ero appena tornato dalla partecipazione alle proteste di Philadelphia e dai gas lacrimogeni e mi sentivo così strano a passare tra questi due estremi. In un certo senso questo album sta chiedendo, “Qual è il grande quadro americano? È la brutalità della polizia o è questo bellissimo paesaggio? E la verità è che è tutto questo.”

Ora la band della Pennsylvania ha condiviso un nuovo singolo, “Outlaw Love”, che è accompagnato da un video diretto da Luke Orlando.

Il brano, che vede la partecipazione di Clementine Creevy dei Cherry Glazzer ai backing vocals, “parla di rivalutare il passato e rendersi conto di quanta parte della vostra percezione è colorata dal vostro particolare insieme di esperienze e credenze. Chi aveva ragione e chi aveva torto? Era amore o una rete di bugie?” dice Grote. “La vita è un viaggio strano e incasinato, in continuo cambiamento e costantemente ti rendi conto di aver sbagliato o di aver seguito un falso messia, ma c’è molta bellezza nella nostra capacità di cambiare e crescere osservando noi stessi e i nostri modelli. Sono stato ferito da persone che amo e ho dato più di quanto avrei dovuto a mie spese, ma alla fine non lo scambierei con le lezioni che ho tratto da tutto questo”.

Photo Credit: S. Bollmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons