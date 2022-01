ASCOLTA GLI SPOON CHE SI CIMENTANO IN UNA COVER DI “I CAN’T GIVE EVERYTHING AWAY” DI DAVID BOWIE

Gli Spoon hanno pubblicato una cover di “I Can’t Give Everything Away” di David Bowie su Amazon Music. Il brano fa parte del mese di celebrazioni della piattaforma per quello che sarebbe stato il 75° compleanno di Bowie (8 gennaio).

“I Can’t Give Everything Away” era contenuta nell’ultimo album di Bowie, “Blackstar“, ed è stata coverizzata dagli Spoon appunto per la campagna [RE]DISCOVER di Amazon Music che dura un mese intero.

Il frontman Britt Daniel dice della cover: ““I Can’t Give Everything Away” è un brano che io e Alex suoniamo da quando l’abbiamo imparato per uno show acustico a Città del Messico nel 2016. È semplicemente una canzone fantastica, e come ultima canzone dell’ultimo album di Bowie non delude. Abbiamo registrato questa versione dal vivo nel dicembre 2021“.

Oltre a coverizzare Bowie, gli Spoon si stanno preparando a pubblicare il loro nuovo album “Lucifer on the Sofa”, che arriverà l’11 febbraio via Matador Records, ed è disponibile per il pre-order.

Photo: Zackery Michael