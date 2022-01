FRANCESCO BIANCONI E BABY K CONDIVIDONO LA LORO NUOVA VERSIONE DEL BRANO “PLAYA”

Come svelato via mezzo social lo scorso dicembre Francesco Bianconi tornerà a breve con un nuovo disco solista.

Prima anticipazione di un lavoro del quale oggi sappiamo poco o nulla è la cover di “Playa” brano di Baby K.

La stessa artista pop prende parte alla rivisitazione in chiave piano ballad della canzone affiancando la sua voce a quella di Bianconi:

La voce dei Baustelle ha così commentato la pubblicazione:

Ascolto spesso la radio ma mi capita raramente di venire rapito da una canzone.

È successo qualche estate fa con “Playa” di Baby K, la favorita di mia figlia; la melodia, le parole, l’armonia, l’interprete: tutto mi intrigava, tutto sembrava chiamarmi, come le Sirene di Ulisse. Da subito la canzone mi ha emozionato e da subito ho cominciato a pensarla, dimezzata, in tempo di ballad.

Sono molto felice ed onorato che #BabyK abbia accettato di duettare con me in questa versione. Grazie di cuore, Claudia. Fa ridere che adesso la si può ballare comunque, anche d’inverno.

L’ultimo disco solista di Francesco Bianconi, “Forever”, è datato 2020, mentre lo scorso anno l’artista toscano ha pubblicato il suo terzo romanzo “Atlante delle case maledette”. I Baustelle invece, musicalmente parlando, sono fermi all’album “L’Amore e La Violenza Vol.2” uscito nel 2018.