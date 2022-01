GUARDA IL VIDEO DI “RICH”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI YARD ACT

Sarebbe dovuto uscire proprio questo weekend “The Overload”, il primo album degl Yard Act, ma la band post-punk di Leeds ha rinviato l’uscita fino al 21 gennaio (via Zen F.C. / Island Records).

Per rendere l’attesa più piacevole gli inglesi hanno rilasciato un altro estratto dal loro debutto full-length, “Rich”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“”Rich” è il naturale successore di “Payday”. È la fine della storia, giusto? Successo! Status! Sicurezza! Tranne che c’è sempre più denaro da fare e sei considerato un fallimento se la tua vita comincia a tornare nella direzione da cui è venuta. Si tratta di essere così persi che sei sicuro di sapere esattamente dove sei e come ci sei arrivato. L’ho scritto anche perché pensavo che sarebbe stato abbastanza divertente se gli Yard Act avessero fatto una tonnellata di soldi dopo che avevo scritto un concept album anticapitalista. Sarà divertente se canterò questa canzone sul palco quando avrò guadagnato la mia moneta”, spiega James Smith.

“Nel peggiore dei casi non ha senso, nel migliore dei casi risulta pretenzioso, ma questo è il punto che cerco di fare quando scrivo qualsiasi cosa. Le cose hanno davvero senso solo se si escludono le parti che non sostengono il punto che si sta cercando di fare. Sono un ipocrita come tutti gli altri. Non ho le risposte e sto solo cercando di fare il meglio che posso. Non sarà mai abbastanza bravo però. Goditi il viaggio, la vita è breve e non sai mai cosa c’è dietro l’angolo”.