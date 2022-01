I GUIDED BY VOICES ANNUNCIANO UN NUOVO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “EXCITED ONES”

Il 2022 è finalmente iniziato e non poteva mancare l’annuncio del primo LP di quest’anno (il trentacinquesimo in totale) dei Guided By Voices: la storica band indie-rock di Dayton, Ohio ha infatti rivelato che pubblicherà, via Guided By Voices Inc., “Crystal Nuns Cathedral”, che segue “It’s Not Them. It Couldn’t Be Them. It Is Them!”, uscito solamente a fine ottobre.

Dice la formazione statunitense del suo nuovo lavoro: “Questo disco è una dichiarazione, una sfida, un monumento, una chiamata alle armi. Superatelo se potete, questo è il nuovo punto di riferimento. Chi lo supererà? Chi ci proverà?”

Robert Pollard e compagni hanno intanto condiviso il primo singolo, “Excited Ones”, che potete ascoltare qui sotto.