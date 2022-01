IL NUOVO SINGOLO DEI PINEGROVE SI CHIAMA “RESPIRATE”

Manca ormai meno di un mese all’uscita del quinto LP dei Pinegrove: la band del New Jersey, infatti, pubblicherà “11.11” il prossimo 28 gennaio via Rough Trade Records.

Registrato tra i Levon Helm Studios di Woodstock, NY e The Building di Marlboro, NY, il disco è stato prodotto dal frontman Evan Stephens Hall e dal chitarrista Sam Skinner, mentre l’ex Death Cab For Cutie Chris Walla si è occupato del mixing.

“Chiamare il disco “11:11″ dovrebbe essere una dichiarazione rincuorante, anche se c’è certamente una gamma di emozioni in tutto l’album”, ha detto Hall. “C’è molto per cui essere arrabbiati in questo momento e molto dolore da metabolizzare. Ma speriamo che le note più forti siano di unità, collettività e comunità. Voglio aprire uno spazio in cui la gente possa sentire tutte queste cose”.

Il gruppo statunitense condivide ora un nuovo singolo, “Respirate”, che potete ascoltare qui sotto.

Dice il frontman del nuovo brano: “Con “Respirate”, stavo pensando all’opportunità che abbiamo avuto nel caos portato da Covid di ridisegnare la società in modo che funzionasse bene per più persone, ma che invece ciò che si sta svolgendo è un raddoppio delle stesse strutture corrotte e venali che hanno portato a tanta iniquità in primo luogo. Quindi, come possiamo rispondere in modo compassionevole a questa avidità così fredda e sfacciata? Come possiamo assicurarci di guardarci le spalle l’un l’altro in assenza di una leadership significativa e di una politica materialmente significativa? Siamo rimasti bloccati, ma ci prenderemo cura l’uno dell’altro – che scelta abbiamo? La canzone è un promemoria che ci siamo dentro insieme”.

