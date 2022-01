TRACK: PHILIP JONATHAN Before The Dawn

In vista del suo primo EP, “Pluma”, in uscita il prossimo 11 febbraio, Philip Jonathan è ritornato con quello che è il suo quarto singolo, “Before The Dawn”, che potete ascoltare qui sotto.

Accompagnato dai vocals di Alicia Barwick, il musicista di stanza nel Northumberland costruisce panorami sonori incredibilmente toccanti, in cui il piano è il principale protagonista insieme al perfetto fondersi delle due voci: l’entrata del violino e delle percussioni verso la fine della canzone aggiungono un ulteriore tocco di emotività. Brividi puri e sensazioni uniche!

