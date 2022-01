ASCOLTA LA COMPILATION “MEANS OF PRODUCTION” CHE RACCHIUDE TUTTA LA PRODUZIONE DEI THE ROYAL LANDSCAPING SOCIETY

Lo abbiamo già detto che la nostra amata Matinée Recordings sta scaldando i motori per un 2022 entusiasmante, in vista del 25° anniversario dell’etichetta. Abbiamo già parlato dei Lucksmiths e della loro ristampa in vinile e ora è tempo di soffermarsi sull’attesissimo album “Means of Production” dei favolosi spagnoli The Royal Landscaping Society.

The Royal Landscaping Society è una progetto formatosi a Siviglia nel 2012 come avventura solista, poi si è espanso in una band, e alla fine si è ridotto a un duo con Cris Romero alla voce, chitarra, synth e macchine e David Vidal al basso. La band ha sempre mescolato chitarre cristalline ed elettronica per creare un pop romantico, malinconico e toccante, che si è guadagnato il confronto con le leggende della Sarah Records Brighter e The Field Mice.

La band, nel corso cdegli anni, ha pubblicato una serie di brani su svariate varie etichette. “Means of Production'” arriva a mettere un po’ di ordine, raccogliendo queste varie canzoni in un album che diventa essenziale testimonianza del percorso del gruppo spagnolo.

L’album contiene sei tracce dal mini-album eponimo della band del 2014, uscito per l’etichetta francese Beko Disques, una canzone da una compilation speciale Beko Olympics, il debutto per la Matinée tratto dalla compilation “Matinée Idols” nel 2017 e il loro incredibile contributo al “Matinée’s World Cup” EP datato 2018. Non mancano anche 8 cover di classici indie pescati dalla discografia di Adorable, The Cure, Etienne Daho, Harper Lee, McCarthy, Slowdive, The Softies e They Go Boom!. Tutte le tracce sono state meticolosamente rimasterizzate dalla band esclusivamente per questa compilation definitiva.

La band sta lavorando a tre nuove registrazioni che saranno pubblicate su un 7″, atteso più avanti nel corso dell’anno ovviamente per Matinée. Nel frattempo, ecco tutto il loro magnifico passato, nell’attesa di un glorioso presente…