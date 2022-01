Dopo il bellissimo secondo EP, “Sea Shoes”, pubblicato a febbraio 2020, gli Hanya sono ritornati a fine ottobre, via Sneaky Dog Records, con una nuova prova sulla breve distanza, composta da sette nuove tracce.

Il recente singolo “Fortunes” apre i giochi e ci tuffiamo subito nella loro magia: non c’è bisogno di forzare i ritmi per poter sognare. La voce della frontwoman Heather Sheret ci conduce immediatamente in un mondo dreamy delicato e melodico: un senso di relax pervade tutta la loro musica, mentre verso la fine del brano trova spazio anche un assolo di chitarra.

La successiva “Lydia” è invece più riflessiva nei vocals, ma la sua bellezza sta proprio in quelle sue fantastiche melodie sognanti e piene di calore che regalano all’ascoltatore un conforto veramente importante.

“Houseplants” va ad aggiungere qualche synth al loro sound, ma senza perdere nulla sotto il punto di vista della purezza, mentre “Logan’s Run”, dopo un inizio calmo, aumenta la potenza della sua strumentazione con ritmi elevati nel drumming e chitarre decisamente intense.

“Swim In My Sleep” è un altro pezzo dream-pop delicatissimo (e molto piacevole) e diventa impossibile non innamorarsi della voce così gentile della Sheret; “Monochrome” chiude l’EP in maniera solare, ma allo stesso tempo non nasconde quelle sue sensazioni nostalgiche che ce lo fanno apprezzare ancora di più.

Un lavoro gentile, raffinato e incredibilmente gradevole, questo “100 Metre Sprint” segna un altro passo in avanti per gli Hanya, che ancora una volta riescono a portare momenti di magia pura nelle nostre orecchie e nei nostri cuori.

