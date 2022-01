EP: R. MISSING Placelessness and Saturnining

R. Missing è un duo synth-pop newyorkese formato dalla cantante Sharon Shy e dal musicista Henry “Toppy” Frost (ex The Ropes), che dopo aver proposto una manciata di singoli nel corso degli ultimi due anni esce ora con un nuovo EP con i contenente i brani “Placelessness” e “Saturnining”, in uscita su Sugarcane Recordings (tra gli altri, David Lynch, John Foxx, Gazelle Twin, Hercules & Love Affair, Hot Chip).



Il nuovo lavoro viene proposto anche con i remix curati da Pilotpriest, aka del regista, artista di effetti visivi, musicista e compositore Anthony Scott Burns e da The Field, progetto di Alex Wilner.

Listen & Follow

R. Missing: Soundcloud | Spotify