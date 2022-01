I WARMDUSCHER FIRMANO CON BELLA UNION E ANNUNCIANO UN NUOVO ALBUM

A distanza di quasi due anni e mezzo dal loro terzo LP, “Tainted Lunch“, i Warmduscher torneranno con un nuovo LP, “At The Hot Spot” (pre-order), in uscita il prossimo 1° aprile: la band post-punk di stanza a Londra ha inoltre annunciato di aver appena firmato un nuovo contratto con la prestigiosa Bella Union che pubblicherà questa loro nuova fatica.

Dice il gruppo inglese del suo quarto album: “Siamo davvero entusiasti di suonare tutta questa cosa dal vivo ora”, afferma Clams Baker. “Ed è un intero rinnovamento: nuova etichetta, nuovi produttori, nuovo logo, nuovo tutto”.

Il disco, che è stato prodotto da Joe Goddard e Al Doyle degli Hot Chip, viene anticipato dal nuovo singolo “Fatso”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Dice Baker del pezzo: “Una canzone dedicata a prendersi il tempo per rallentare e annusare le rose, spegnere il computer e prendere il sole e abbracciare la battaglia di una giornata insonne in ufficio da una notte di bella carneficina che sognerai sempre”.

“At The Hot Spot” Tracklist:

1. Live At The Hotspot

2. Hot Shot

3. Eight Minute Machines

4. Wild Flowers

5. Fatso

6. Twitchin’ In The Kitchen

7. Five Star Rated

8. Baby Toe Joe

9. Double Vision

10. Super Cool

11. Greasin’ Up Jesus