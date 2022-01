PER ANTICIPARE IL SUO “SUPPLY CHAIN ISSUES TOUR”, JACK WHITE RIVELA IL VIDEO DELL’ESECUZIONE DI “”TAKING ME BACK”

PER ANTICIPARE IL SUO “SUPPLY CHAIN ISSUES TOUR”, JACK WHITE RIVELA IL VIDEO DELL’ESECUZIONE DI “”TAKING ME BACK”

Jack White ha condiviso un video live per il suo nuovo singolo “Taking Me Back”: una vera e propria anteprima del suo prossimo tour mondiale.

“La gente continua a chiedere chi sarà nella band, come sarà la band per le date del tour…abbiamo pensato che sarebbe bene far vedere alla gente chi c’è“, ha spiegato White in un’intervista con Alt 98.7, “e mentre iniziano le prove per il tour, filmare e registrare qualcosa per vedere come suona il tutto, beh ho pensato di fare tutto questo insieme“.

Insieme a White nel video ci sono il bassista Dominic Davis, il tastierista Quincy McCrary e il batterista Daru Jones. Questi stessi tre musicisti saranno al fianco di White quando si imbarcherà nel suo lungo “Supply Chain Issues Tour” ad aprile.

“Possiamo fare cose molto dure e poi anche brani acustici molto delicati“, ha detto White del quartetto. “Sono musicisti capaci davvero di esibirsi in modo diverso ogni volta“. White continua dicendo: “Sto facendo canzoni da tutto quello che ho fatto nella mia vita. Tutto ciò che mi ha visto come il principale autore o il principale cantante, allora è sul tavolo. Penso che abbiamo finito per averne più di 80 l’ultima volta che sono andato in giro…“.

“The Supply Chain Issues Tour” arriverà a sostegno della coppia di album in studio di White di prossima uscita: “Fear of the Dawn” (8 aprile) e “Entering Heaven Alive” (22 luglio). “Taking Me Back” è tratta dal primo album, che White ha descritto come “molto duro“. Il secondo, d’altra parte, “è molto morbido, una specie di album della domenica mattina“. White, a quanto pare, ha in programma di pubblicare il primo singolo di “Entering Heaven Alive” la prossima settimana.

Photo Credit: David James Swanson