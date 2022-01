EP: FIVE PEBBLES

Chi ci sia dietro al moniker Five Pebbles è la classica domanda che, per chi si addentra nei meandri della ricerca di nuova musica intorno al globo (siam finiti in Svezia, in questo caso), non vuol risposta.

forgetmenot by Five Pebbles

Noise di chitarra tagliente ai limiti del cacofonico, pulsazioni sintetiche e nervose, ambientazioni eteree e sognanti per melodie che dalle retrovie si muovono sinuose, improvvisazione ed istinto: ed il risultato sono queste 5 tracce che vi consigliamo caldamente.

