IN ARRIVO IN ESTATE SU NETFLIX UNA SERIE SU KOBE BRYANT

IN ARRIVO IN ESTATE SU NETFLIX UNA SERIE SU KOBE BRYANT

Durante il prossimo mese di agosto Netflix proporra una docu-serie chiamata “The Black Mamba”, che parla della carriera di Kobe Bryant, scomparso due anni fa per un tragico incidente in elicottero insieme a sua figlia Gianna e ad altre persone.

La serie, che è stata realizzata in collaborazione con la ESPN, sarà divisa in 10 episodi.

Il documentario racconterà, attraverso video, immagini e interviste, i 20 anni di carriera in NBA di Bryant con tutti i suoi successi con la maglia dei Los Angeles Lakers e vedrà la partecipazione di alcuni suoi ex compagni come Shaquille O’Neal e Pau Gasol.

Photo Credit: Kobe_Bryant_7144.jpg: Sgt. Joseph A. Leederivative work: JoeJohnson2, Public domain, via Wikimedia Commons