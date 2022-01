LIGHTS & MOTION ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM “THE WORLD I REMEMBER”: LA TITLE TRACK è IL PRIMO SINGOLO

Il nuovo album “The World I Remember“, a quanto dicono le note stampa, sarà un glorioso ritorno al sound basato sulla chitarra per Lights & Motion. Il sesto full-length per la band guidata da Christoffer Franzen, esce il 4 febbraio via Deep Elm Records. Il singolo della title track “The World I Remember” è uscito il 6 gennaio e il secondo singolo “From Dust” uscirà invece il 20 gennaio.

“La scrittura di questo album è iniziata quando ho deciso di prendere una delle mie vecchie chitarre dalla soffitta. In un certo senso è stato come incontrare un vecchio amico con cui avevo perso i contatti, e mi sono sentito davvero bene, come se ci fossero canzoni da scoprire. Il primo giorno ho scritto The World I Remember, che alla fine è diventata la title track dell’album e la base su cui è stato costruito tutto il resto. Era il dicembre 2020, nel bel mezzo della pandemia. Mi sono trovato a riflettere molto su dove ero arrivato musicalmente e creativamente. Mi sono ritrovato a riscoprire la bellezza e le possibilità della chitarra, e questo mi ha emozionato e messo in contatto con il me più giovane. Ogni canzone di questo disco (tranne una) è stata composta su quella chitarra elettrica. Limitandomi a scrivere su un solo strumento, mi si è aperto un mondo intero; ho potuto passare settimane a creare bellissimi toni e suoni di chitarra che non avevo mai usato prima. E le canzoni hanno iniziato a fluire da lì. La produzione e il mixaggio dell’album hanno richiesto mesi e mesi di lavoro senza sosta prima che suonasse proprio come l’avevo immaginato nella mia mente. Il missaggio è un’espressione creativa tanto quanto la scrittura stessa. Ecco perché non ho mai assunto un produttore esterno o un mixer per nessuno dei miei album, perché avrebbe diminuito la mia visione di ciò che vorrei che fosse un album; un costante processo di scoperta“, dice Franzen.

Ecco la title track:

1.The World I Remember

2.From Dust

3.Touching Sky

4.Wilderness

5.Year Zero

6.Arms Wide Open

7.Panic Attack

8.The First Day

9.Sleeping Giant

10.Anchor

11.The Moments Before

12.Deafening Silence