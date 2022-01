“SAY IT” è IL NUOVO SINGOLO DI SASAMI

Il prossimo 25 febbraio, via Domino Recording Company, Sasami pubblicherà il suo secondo LP, “Squeeze”, che arriva a tre anni di distanza dal suo omonimo debutto sulla lunga distanza.

Su “Squeeze”, SASAMI esplora il suo ampio spettro di stati d’animo – dalla rabbia contro la violenza sistemica alla lotta per il controllo nelle sue relazioni personali. In tutto, la cantautrice e produttrice esamina la cruda aggressività del nu-metal, la tenera schiettezza del country-pop e del folk rock e il drammatico romanticismo della musica classica.

“Squeeze” porta a casa un sentimento di “positività anti-tossica” e mette in mostra la viziosa onestà e la visione brutalmente intransigente di SASAMI, parzialmente ispirata dallo spirito popolare giapponese yōkai chiamato Nure-onna (traduzione: donna bagnata), una divinità vampirica che ha la testa di una donna e il corpo di un serpente.

Ora la musicista di Los Angeles condivide un altro nuovo singolo, “Say It”, che potete ascoltare qui sotto.

“”Say It” è un rabbioso inno dance che parla di come si può andare fuori di testa perché qualcuno non sta comunicando con te”, ha detto la Ashworth del suo nuovo brano. “Mi sento come se quando sento la canzone vedessi una femmina sexy con un lanciafiamme mistico inghiottita da fiamme blu emotive che si lancia gomiti da sola in un club di danza industriale nello spazio esterno”.

Photo Credit: Andrew Thomas Huang