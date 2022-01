WOLFGANG FLüR DEI KRAFTWERK ANNUNCIA UN NUOVO ALBUM SOLISTA

Wolfgang Flür, che dal 1973 al 1987 ha suonato le percussioni nei Kraftwerk, ha annunciato i dettagli del suo secondo LP solista, “Magazine 1”, in uscita il prossimo 4 marzo via Cherry Red Records, che arriva a distanza di quasi sei anni e mezzo dal suo debutto, “Eloquence”.

Per il suo nuovo lavoro il settantaquattrenne musicista di Francoforte Sul Meno si è avvalso della collaborazione con numerosi artisti della scena elettronica quali Claudia Brucken (Propaganda), Midge Ure (Ultra Vox), Peter Hook (New Order), i DJ Juan Atkins e Carl Cox e la band electro-pop U96.

Nel discono inoltre appaiono artisti e compositori elettronici come Ramón Amezcua (AKA Bostich), MAPS e Anushka.

“Magazine 1” Tracklist:

1. Magazine [ft. Ramón Amezcua]

2. Zukunftsmusik [ft. U96]

3. Best Buy [ft. U96]

4. Das Beat [ft. Midge Ure]

5. Birmingham [ft. Claudia Brücken & Peter Hook]

6. Night Drive [ft. Anushka]

7. Electric Sheep [ft. Carl Cox & U96]

8. Billionaire (Symphony Of Might) [ft. Juan Atkins]

9. Say No! (ft. MAPS)