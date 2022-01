Non è più il mistero che era agli esordi William Emmanuel Bevan in arte Burial ma è rimasto un artista piuttosto schivo, che preferisce comunicare attraverso la musica. Prolifico come sempre e con una malcelata passione per il formato EP, che del resto sta vivendo una nuova giovinezza come dimostrano le recenti uscite di Johnny Marr e dei Beach House.

Le due tracce raccolte sotto il nome di “Chemz / Dolphinz” pubblicate tra il 2020 e il 2021 potevano essere la colonna sonora di una gioiosa e sfrenata rinascita, un lungo rave post pandemico, con il nuovo “Antidawn” le cose cambiano. Atmosfere decisamente sfumate, brani tra i sei e gli undici minuti che crescono lentamente fermandosi ai confini tra dub, ambient, trance, glitch legati da un filo rosso fatto di sample e melodie appena accennate. Beat al minimo, una diversa forma di adrenalina.

Tre quarti d’ora riflessivi che sono stati paragonati alle colonne sonore di videogiochi come Silent Hill e Resident Evil solo che in queste cinque tracce la trama va immaginata, ricostruita tra esplosioni sonore e colpi di tosse, sospiri, fruscii e frasi che si perdono nell’etere di radio – Burial. I titoli dei brani sono un indizio importante per ricomporre la storia ma “Antidawn” va soprattutto goduto, lasciato scorrere in tutta la sua forte fragilità. Un po’ noir, un po’ thriller, con la sua quiete spettrale è un perfetto ascolto invernale.