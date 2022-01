GOLDEN GLOBE 2022: NIENTE DA FARE PER SORRENTINO. ECCO I VARI PREMI.

Edizione decisamente scarna quella dei Golden Globe 2022, senza red carpet e diretta tv, ma i premi ovviamente hanno sempre la loro importanza e purtroppo per Sorrentino non è arriva la sperata vittoria. Il suo “È stata la mano di Dio” è stato battuto, nella categoria Miglior Film Straniero, da “Drive My Car” del giapponese Ryusuke Hamaguchi.

Per il miglior film drammatico (ma il film fa segnare anche le vittorie ne il premio per la Miglior Regia e quello per il Miglior Attore Non Protagonista), il Globe va a “The Power of Dog” di Jane Campion, che piazza il colpo su “Dune” e “King Richard”. Steven Spielberg vince il premio per “West Side Story” nella categoria Commedia (per lo stesso film premi anche per Rachel Zagler e Ariana DeBose che vincono rispettivamente il Globe come Miglior Attrice Protagonista e Non Protagonista), trionfando su “Don’t Look Up!” di Adam McKay e “Licorice Pizza” di P.T. Anderson.

E’ Nicole Kidman la Miglior Attrice in un film drammatico con la sua interpretazione di “Being the Ricardos” mentre Hans Zimmer porta a casa il premio per la colonna sonora di “Dune”. Anche Will Smith porta a casa un premio per l’interpretazione del padre delle tenniste Venus e Serena Williams proprio in “King Richard”, battendo grossi calibri come Denzel Washington, Benedict Cumberbatch e Javier Bardem.

Sul versante televisivo la Miglior Serie Drammatica è risultata “Succession” (che anche noi di IFB abbiamo apprezzato moltissimo): la vittoria è arrivata sull’acclamatissimo “Squid Game“.