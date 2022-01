GUARDA IL VIDEO DI “CRAZY”, IL NUOVO SINGOLO DEGLI SPIRITUALIZED

Il prossimo 25 febbraio, via Bella Union, gli Spiritualized pubblicheranno il loro nono album, “Everything Was Beautiful”, che arriva a quasi tre anni e mezzo di distanza dal precedente, “And Nothing Hurt”.

“Mentre alcune persone sono implose durante i lockdown e l’isolamento imposto dalla pandemia, altri sono fioriti, Mi sentivo come se mi fossi allenato tutta la vita per questo”, dice il frontman J Spaceman.

Il nuovo singolo si chiama “Crazy” ed è un valzer country che vede la partecipazione di Nikki Lane ai backing vocals insieme a un grande mix di pedal steel e archi: qui sotto, intanto, potete vedere il relativo video diretto dallo stesso Spaceman.

Photo Credit: LaespiraldeJosephK, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons