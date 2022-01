Mettiamo la Francia nel navigatore e ci spostiamo a fare conoscenza dei The Buttshakers, band con sede a Lione già attiva dal 2007. Il sestetto si muove con assoluta padronanza dei mezzi tra soul e r&b, fieramente capitanato dalla bravissima Ciara Thompson, e “Arcadia” è la loro ultima fatica sulla lunga distanza.

Sonorità volutamente rétro, una chitarra a cabotaggio funky ed una sezione ritmica pulsante ed intraprendente fanno da apripista alla voce dell’americana Ciara, che sa graffiare in superficie come andare in profondità, non nascondendo una predilezione per la race music che tempo ed ere non ha, il soul più animoso, il funk più frizzante, dove le arie del sax e dell’ottone la spalleggiano che è un piacere per le orecchie e sinapsi per i nervi.

Tra immancabili rimandi a mostri sacri come James Brown, Marvin Gaye e Nina Simone, Ciara e i suoi The Buttshaker con questo “Arcadia” piazzano un tassello importante per la loro carriera: non possiamo che dargli una meritata promozione e caldeggiarne l’ascolto.