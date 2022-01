AD APRILE IL TERZO ALBUM DEI FONTAINES D.C.

A distanza di meno di due anni dal loro sophomore “A Hero’s Death“, i Fontaines D.C. sono già pronti a ritornare con un nuovo full-length, “Skinty Fia” (pre-order), in uscita il prossimo 22 aprile via Partisan Records, prodotto ancora una volta da Dan Carey.

“Skinty Fia”, come ci dicono le note stampa, è una frase irlandese che può essere tradotta come “la dannazione del cervo” e la copertina dell’album presenta appunto un cervo, strappato dal suo habitat naturale e inserito in una casa, illuminato da una luce rossa artificiale. Il cervo gigante irlandese è una specie estinta e i pensieri della band sull’identità irlandese sono al centro dell’album. Mentre “Dogrel” era disseminato di istantanee dei personaggi di Dublino e “A Hero’s Death” ha documentato lo sconvolgimento e la disconnessione che la band ha provato mentre viaggiava per il mondo in tour, in “Skinty Fia” i Fontaines D.C. si rivolgono alla loro irlandesità da lontano, mentre ricostruiscono le loro vite altrove. Per una band la cui città natale scorre nelle loro vene – “D.C.” sta per “Dublin City” – l’album li vede cercare di risolvere il bisogno di ampliare i propri orizzonti con l’affetto che ancora provano per la terra e le persone che si sono lasciati alle spalle.

Le note stampa parlano anche del sound del disco. Ci sono echi del rock ‘n’ roll di “Dogrel” e le atmosfere più cupe di “A Hero’s Death”, ma “Skinty Fia” è molto più ampio e cinematografico. I Fontaines D.C. sono una band in uno stato di costante evoluzione e questa volta il risultato è un album di stati d’animo mutevoli, intuizioni sorprendenti e maturità.

Ad anticipare questa nuova release ecco il nuovo singolo “Jackie Down The Line”, che è accompagnato da un video diretto da Hugh Mulhern.

Vi ricordiamo inoltre che la band irlandese sarà in Italia nel mese di marzo per un’unica data prevista per mercoledì 23 ai Magazzini Generali di Milano.