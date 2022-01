ANDY BELL ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM SOLISTA E SVELA IL SINGOLO “SOMETHING LIKE LOVE”

Viaggia spedita la carriera solista di Andy Bell (chitarrista dei Ride), che pubblicherà il suo secondo album da solista, “Flicker”, l’11 febbraio.

Il singolo “Something Like Love” è già online e l’album è disponibile per il pre-ordine in digitale, CD e due varianti in doppio vinile con copertina apribile: la versione standard argento (vinile trasparente smerigliato con una striscia argento) e l’esclusiva oro di Bandcamp (vinile ocra traslucido con una striscia oro).

Flicker by Andy Bell

L’album è stato registrato da Andy e Gem Archer e masterizzato da Heba Kadry, mentre il suggestivo artwork di Marc Jones e Stuart Jones è basato su una vecchia foto di Andy scattata da Joe Dilworth, un estratto dalla copertina interna dell’album di debutto dei Ride, “Nowhere“. Un’immagine appropriata, come ci dicono le note stampa della Sonic Cathedral, perché attraverso le sue 18 tracce “Flicker” è essenzialmente una conversazione tra l’Andy di oggi e il suo giovane io.

“Il ‘flicker’ di cui sto parlando è quella fiamma che rende una persona ciò che è“, spiega Andy Bell. “Volevo trovarla in me stesso, così sono tornato al me stesso adolescente e mi sono fatto dare qualche consiglio su come vivere ed essere felice negli anni 2020“. ‘The View From Halfway Down‘ riguardava il compimento dei 50 anni in un periodo di introspezione; ‘Flicker’ riguarda la raccolta degli strumenti per attrezzarmi mentalmente per la vita nel 2022 e oltre – post-pandemia, post-Brexit, post-verità“.

Ecco la tracklist:

1.The Sky Without You

2.It Gets Easier

3.World Of Echo

4.Something Like Love

5.Jenny Holzer B. Goode

6.Way Of The World

7.Riverside

8.We All Fall Down

9.No Getting Out Alive

10.The Looking Glass

11.Love Is The Frequency

12.Gyre And Gimble

13.Lifeline

14.She Calls The Tune

15.Sidewinder

16.When The Lights Go Down

17.This Is Our Year

18.Holiday In The Sun