DESTROYER ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “LABYRINTHITIS”. ASCOLTA UN PRIMO ESTRATTO.

Il nuovo disco dei Destroyer, creatura musicale dell’artista canadese Dan Bejar, si intitola “LABYRINTHITIS” ed uscirà il prossimo 25 marzo su Merge.

“Tintoretto, It’s for You” è il primo singolo che anticipa il successore di “Have We Met” album pubblicato dai Destroyer nel 2020.

Guarda il video diretto da David Galloway:

Composto a distanza nel 2020 durante il periodo di lockdown “LABYRINTHITIS” nasce dalla collaborazione tra Dan Bejar e il produttore, suo collaboratore di lunga data, John Collins.

Ho avuto l’idea di scrivere un paio di righe sul concetto di ‘mistero’ e del ‘non andare da nessuna parte’, poiché sono due dei miei temi preferiti ha dichiarato Bejar in merito al nuovo brano.

Questo, il Grim Reaper (Il Triste Mietitore ndr), l’essere inseguiti da qualche cosa silenziosa e innominabile che si nasconde costantemente un piede alla tua sinistra… La canzone “Tintoretto, It’s for You” parla di tutte queste cose, stranamente anche il video.

“LABYRINTHITIS” tracklist:

01 It’s in Your Heart Now

02 Suffer

03 June

04 All My Press Dresses

05 Tintoretto, It’s for You

06 Labyrinthitis

07 Eat the Wine, Drink the Bread

08 It Takes a Thief

09 The States

10 The Last Song

Credit Foto: Nicolas Bragg