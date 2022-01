ESCE IL 4 FEBBRAIO “SILVER SASH”, NUOVO ALBUM DEI WOVENHAND. ASCOLTA IL PRIMO ESTRATTO “DUAT HAWK”.

In uscita il 4 Febbraio “Silver Sash”, nuovo album dei Wovenhand di David Eugene Edwards.

Il disco, in arrivo su Glitterhouse Records, è anticipato dal singolo “Duat Hawk”:

“Silver Sash”, che arriva a sei anni distanza da “Star Treatment”, è stato realizzato in 4 anni,tra composizione e pre-produzione, in un modo totalmente differente da quanto fatto in passato e mixato durante la pandemia.

Totalmente scritto e composto da David Eugene Edwards con il chitarrista Chuck French, parte anche della emocore band Planes Mistaken For Stars, il disco è stato registrato tra le case dei due musicisti, che si conoscono e suonano insieme da anni, a Denver, Colorado, distanti solo poche centinaia di metri l’una dall’altra.

“Silver Sash” tracklist:

1. Tempel Timber Acacia

2. Duat Hawk

3. Dead Dead Beat

4. Omaha

5. Sicagnu

6. The Lash

7. 8 of 9

8. Silver Sash

Credit Foto: mhx, CC BY-SA 2.0, attraverso Wikimedia Commons