JOHNNY MARR SVELA IL NUOVO SINGOLO “NIGHT AND DAY”, ANTICIPATORE DEL TERZO EP IN POCHI MESI

Johnny Marr ha condiviso un nuovo singolo, “Night And Day”, dal suo prossimo EP “Fever Dreams Pt 3”. Il brano include Simone Marie dei Primal Scream al basso e alla voce.

“Sto cercando di essere positivo, per me e per il mio pubblico, davvero. La mia personalità è tale che mi viene da pensare in questo modo. Non sto solo scrivendo con positività, per il bene di una canzone. È tutto reale, ed è anche molto necessario“.

Il brano sarà presente nel prossimo EP dell’ex Smiths “Fever Dreams Pt 3”, insieme ai brani “The Speed Of Love”, “Counter-Clock World” e “Rubicon”, ma ovviamente farà parte anche del doppio album che racchiuderà tutti e 4 gli EP, atteso il 25 febbraio.

Parlando del disco Marr è chiaro: “Volevo tornare, dopo l’ultimo album, con qualcosa di estremamente up-tempo ed energico. Una piccola parte di me pensa che dai miei coetanei (e anche da me) ci si aspetti quasi di andare avanti con una musica rock mid-tempo e seriosa. E invece no, non avevo affatto voglia di mettermi in pantofole. Non mi è mai venuto in mente“.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons