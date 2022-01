PLACEBO: “TRY BETTER NEXT TIME” è IL NUOVO SINGOLO

Il prossimo 25 marzo, via So Recordings, i Placebo pubblicheranno il loro ottavo album, “Never Let Me Go”, che arriva dopo ben otto anni e mezzo dal precedente, “Loud Like Love”.

Il frontman Brian Molko ha dichiarato in un’intervista a The Guardian che il prossimo album “affronta i temi del cambiamento climatico, della disuguaglianza estrema e di una società sotto costante sorveglianza, anche se ha detto di non avere tutte le risposte e che voleva esprimere qualcosa di viscerale, qualcosa di molto umano”.

Il loro nuovo singolo si chiama “Try Better Next Time” e lo potete ascoltare qui sotto.

“Non è la fine del mondo, solo la fine dell’umanità, una distinzione che nella nostra smisurata arroganza non siamo in grado di rilevare”, ha commentato Molko. “Madre Natura si è estremamente stancata di noi. Provate meglio la prossima volta”.

Vi ricordiamo inoltre che la band inglese tornerà in Italia per due date a supporto della nuova release: mercoledì 29 giugno in Piazza Sordello a Mantova (all’interno della rassegna Mantova Live Estate) e giovedì 27 ottobre al Mediolanum Forum di Milano.

Credit Foto: Mads Perch