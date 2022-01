“ABBIAMO FATTO UN ALBUM CHE CI RICORDERà QUESTI ANNI DIFFICILI, STRANI E A VOLTE MERAVIGLIOSI.” I FICKLE FRIENDS CI PARLANO DEL LORO SECONDO LP

Formatisi nel 2013, i Fickle Friends hanno pubblicato il loro primo LP “You Are Someone Else”, registrato a Los Angeles insieme al noto produttore Mike Crossey (The Gaslight Anthem, Lany, Jake Bugg, Wolf Alice, The 1975), nel marzo 2018. Nel 2020, dopo aver capito di non poter andare in tour, la band indie-pop originaria di Brighton ha deciso di dividere quello che sarebbe dovuto il suo secondo album, “Weird Years”, in due EP (o “season”), mentre tra pochi giorni – venerdì 14 gennaio – uscirà, via Cooking Vinyl, il loro sophomore vero e proprio, “Are We Gonna Be Alright?”. Il nuovo lavoro spazia tra generi diversi, legati tra loro da un’irrefrenabile e contagiosa voglia di vivere, una reazione all’esperienza tumultuosa degli ultimi diciotto mesi. Noi di Indieforbunnies.com li abbiamo contattati via e-mail per farci raccontare qualche dettaglio in più sulla loro nuova release. Ecco cosa ci hanno detto:

Ciao ragazzi, come state? Il vostro secondo LP, “Are We Gonna Be Alright?”, uscirà tra pochi giorni: come vi sentite?

Ehi! Sì, stiamo bene, grazie… è la settimana dell’uscita dell’album, quindi le cose sono un po’ maniacali. Siamo ansiosi ed eccitati. È strano aver aspettato così a lungo per pubblicare questo disco e ora che è finalmente qui è un vero mix di emozioni. Speriamo solo che porti un po’ di luce a chiunque possa sentirsi un po’ triste con tutto quello che sta succedendo in questo momento.

Prima di tutto vi chiedo se potete fare una breve introduzione per i nostri lettori?

Ciao…sono Natti dei Fickle Friends. Scriviamo indie pop (anche se un po’ indie rock con questo nuovo disco), facciamo video musicali DIY e beviamo un sacco di caffè.

Il vostro debutto “You Are Someone Else” è uscito a marzo 2018: quanto vi siete evoluti come band da allora? Quali sono i più grandi cambiamenti tra quello e il vostro nuovo disco?

Siamo cresciuti molto credo… quattro anni sono un sacco di esperienze di vita nei tuoi vent’anni. Questo disco sembra più nostro. L’abbiamo scritto, registrato e prodotto noi stessi giù al mare a Shoreham. Penso che gli ultimi due anni di pandemia ci abbiano fatto capire cos’è importante e abbiamo dovuto contare su noi stessi per fare tutto. Siamo molto fortunati che la produzione di questa band è totalmente fattibile da una camera da letto… con il primo album abbiamo trascorso 4 mesi in uno studio a Los Angeles con un grande produttore… le cose sono molto diverse questa volta e penso davvero che si possa sentire la libertà nella musica.

“Are We Gonna Be Alright?” è un titolo brillante! È un desiderio per il futuro?

Sì, è decisamente speranzoso. È qualcosa che ho continuato a pensare dentro di me l’anno scorso… trovo davvero impegnativo vivere con l’ignoto… “vedere come vanno le cose” giorno per giorno. Ho bisogno di un piano per sentirmi con i piedi per terra e non l’abbiamo avuto per un po’ di tempo. L’intero album mi riporta a quella domanda… e penso che la risposta sia, sì… staremo bene finché faremo ciò che amiamo, lasciando andare le piccole cose che ci buttano giù e circondandoci di belle persone.

Lo avete scritto durante la pandemia: quanto ha influenzato il vostro nuovo disco? Qual è il mood del vostro nuovo album?

Haha Mi sento come se avessi quasi risposto a questo sopra. Voglio dire, sì… la pandemia e il conseguente stato mentale non potevano NON influenzare queste canzoni. Ha causato un sacco di traumi per molti di noi. Solitudine, paura, crepacuore, preoccupazione. Quelli sono facili da scrivere. È il risvolto positivo che è più difficile da trovare, ma così tanti bei momenti sono venuti dalla pandemia… sì, ho avuto il cuore spezzato (male aggiungerei)… ma i miei amici mi hanno rimesso insieme e mi hanno ridato la mia luce (per favore vedi la traccia 5 “GLOW”). Non sapevamo se ci sarebbe stato ancora qualcuno a cui importasse di questa band quando siamo tornati con un secondo disco… a volte abbiamo completamente perso il nostro scopo (vedi la traccia 8 “Yeah Yeah Yeah”). Ma alla fine di tutto… abbiamo fatto un album che ci ricorderà questi anni difficili, strani e a volte meravigliosi. E questo è abbastanza figo.

Quali sono state le maggiori influenze musicali per il vostro nuovo disco?

Stavamo ascoltando un sacco di rock anni ’90, penso che si sia fatto strada in questo album in modo importante. Altri artisti che abbiamo ascoltato per fare questo disco… Prince, Sheryl Crow, Bring Me The Horizon, Massive Attack, Avril Lavigne… è stato un vero mix. Questo disco è un po’ dappertutto, ma mi piace. Il nostro gusto musicale è così ampio e abbiamo fatto un album che è proprio questo.

“Won’t Hurt Myself” è un brano abbastanza energico, ma sembra anche essere molto emotivo e sincero: di cosa parla?

E’ nata alla fine di una relazione davvero importante. Sai quando una rottura è super fresca e la tua vita diventa un Rom Com, nella mia testa almeno. Tutto sembra davvero drammatico…

Tendo ad ossessionarmi su quello che sarebbe potuto essere e su quello che sarebbe successo se avessi fatto le cose diversamente. Ricordo di aver sofferto in posti che non avrei mai pensato di poter fare… e i testi sono venuti fuori. Non sono sicura che abbia necessariamente molto senso, ma è sincero.

L’anno scorso avete pubblicato un EP in due parti chiamato “Weird Years”: potete dirci di più su questo progetto?

Certo! Beh, doveva essere il secondo album HAAAA. Ma il covid si è messo in mezzo. Non sapevamo per quanto tempo le cose sarebbero state incasinate, così abbiamo deciso di spezzare il disco in due e guadagnare tempo. Sono molto contenta che l’abbiamo fatto perché ci ha dato un senso e uno scopo durante un anno davvero incerto o giù di lì. Significava anche che dovevamo scrivere un intero nuovo album che di per sé era una sfida, ma alla fine sono così felice che sia andata così.

Venite da Brighton, una città con una grande scena musicale e un sacco di band interessanti e locali sorprendenti: è una sorta di ispirazione per voi?

Lo era, ma ora viviamo tutti fuori Brighton… quindi se c’è un posto che ci ispira… è probabilmente Londra e Shoreham. Penso che lavoriamo bene stando vicino al mare ed è stata una vera manna per questo secondo disco. Ci siamo sentiti così liberi in quella casa in affitto sulla laguna. Sono sicura che l’album sarebbe stato molto diverso se non fossimo stati lì.

Cosa ci potete dire riguardo ai vostri tour in questo momento? La situazione è ancora piuttosto incerta, ma le cose dovrebbero migliorare presto. Siete felici di essere di nuovo son the road e vedere i fan negli occhi dopo tutti questi mesi a casa?

Abbiamo pensato di riprogrammare, ma abbiamo aspettato così a lungo per pubblicare questo disco e poterlo portare in tour…. abbiamo appena fatto il grande passo. Il mondo potrebbe essere ancora uno spettacolo di merda tra 3 mesi, quindi stiamo vivendo il momento e speriamo di vedere più facce possibili in tour. La nostra musica non ha senso se non possiamo condividerla con i nostri fan, quindi è incredibile essere di nuovo in tour… non importa quale sia lo stato del mondo.

Siete sotto contratto con una grande label come la Cooking Vinyl: come vi sentite a lavorare con loro?

È bello avere così tanta libertà creativa, ma anche avere una cassa di risonanza per le idee. Penso che sia il modo in cui lavoriamo meglio… essere il nostro capo, ma anche avere qualcuno che dia il suo contributo quando vuoi.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle vostre canzoni, vecchie o nuove, da usare come colonna sonora a questa intervista? Grazie mille

Haha ooohhh bella domanda! Penso che dovrà essere “Pretty Great” 😉