ALDOUS HARDING: IL NUOVO ALBUM “WARM CHRIS” ESCE IL 25 MARZO

Aldous Harding svela i dettagli del suo nuovo album in studio.

“Warm Chris”, che segue l’ottimo “Designer” del 2019, sarà pubblicato il 25 marzo su etichetta 4AD.

Primo estratto, “Lawn” singolo accompagnato dal video realizzato dalla stessa artista in collaborazione con Martin Sagadin.

Nel nuovo “Warm Chris” la cantautrice neo-zelandese si riunisce con John Parish storico produttore con il quale collabora dal 2017.

Tutte le 10 tracce del disco sono state registrate ai Rockfield Studios, nel paesino di Rockfield (Galles) e includono contributi di amici e colleghi del calibro di H. Hawkline, Seb Rochford, Gavin Fitzjohn, John e Hopey Parish e Jason Williamson (Sleaford Mods).

“Warm Chris” tracklist

1. Ennui

2. Tick Tock

3. Fever

4. Warm Chris

5. Lawn

6. Passion Babe

7. She’ll Be Coming Round The Mountain

8. Staring At The Henry Moore

9. Bubbles

10. Leathery Whip