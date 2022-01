CHRIS MARTIN: “I COLDPLAY ESISTONO GRAZIE A MICHAEL J FOX CHE SUONA “JOHNNY B. GOODE” IN “RITORNO AL FUTURO””

In una recente intervista, Chris Martin, leader e voce dei Coldplay ha dichiarato come la più grande fonte di ispirazione nel fondare una band è stato il film “Ritorno Al Futuro”.

Intervenuto come ospite al “The Kelly Clarkson Show” Martin ha parlato delle sue cover preferite suonate dalla sua band dal vivo in tutti questi anni.

Secondo l’artista il punto più alto mai toccato dai Coldplay in tal senso è stato nel 2016 al MetLife Stadium di New York dove Michael J Fox ha affiancato on stage i quattro musicisti per eseguire brani tratti dalla colonna sonora di “Ritorno al Futuro”.

La mia cover numero 1 è probabilmente Michael J Fox che ci raggiunge per suonare insieme due canzoni da “Ritorno al Futuro”… E’ stato fantastico… Lui è arrivato e abbiamo eseguito “Johnny B. Goode” ed altre cose… meraviglioso. ha dichiarato Martin.

Parlando poi dell’attore americano che nel film si lancia in una incendiaria cover di “Johnny B. Goode” di Chuck Berry:

Sai quella scena mi ha fatto venire voglia di formare una band. Quella scena si.

E ancora:

Sono cresciuto in una fattoria in Inghilterra, prima dell’era internet. Così la musica era in televisione… la prima cosa che ho registrato è stato “The A-Team”. Avevo un registratore che avvicinavo alla TV per registrare la sigla.

Qui recuperi l’intervista televisiva:

Questa invece la scena che pare aver cambiato la vita a Chris Martin e soci:

L’ultimo disco dei Coldplay, “Music Of The Spheres”, è uscito lo scorso anno, mentre in un’altra intervista a BBC Radio2 lo scorso dicembre Martin ha confessato che la band terminerà di comporre musica nel 2025.

Credit Foto Chris Martin: Christopher Johnson (globalite) on Flickr, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Michael J Fox: screenshot youtube