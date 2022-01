ECCO “WILD” IL NUOVO SINGOLO DEGLI SPOON CHE ANTICIPA L’IMMINENTE NUOVO ALBUM

Il mese prossimo, finalmente, gli Spoon daranno un seguito a “Hot Thoughts“, album del 2017, con il loro nuovo LP “Lucifer On The Sofa”. Britt Daniel lo ha descritto come “il suono del rock classico scritto da un ragazzo che non ha mai capito Eric Clapton“. In ottobre, dopo aver annunciato il disco avevano condiviso il primo singolo “The Hardest Cut”. Da allora, gli Spoon hanno coverizzato i Beatles e David Bowie, ma non avevano più pubblicato altre canzoni dal nuovo disco. Oggi, però, ecco “Wild”.

Gli Spoon hanno registrato “Lucifer On The Sofa” con il produttore di Adele/Queens Of The Stone Age Mark Rankin, con Dave Fridmann e Justin Raisen a dare una mano.

Da notare come, in realtà, gli Spoon avessero già pubblicato “Wild” il mese scorso, con un remix del produttore dub reggae Dennis Bovell: l’uscita era un 7″ che si poteva comprare solo nei negozi di dischi specializzati in indie. Ora ecco comparire anche il video, con il brano che si trova sui soliti canali di streaming.

Credit Foto: Zackery Michael