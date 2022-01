GLI ARAB STRAP CONDIVIDONO IL NUOVO BRANO “APHELION”

Gli Arab Strap condividono un inedito dal titolo “Aphelion”.

“Aphelion”, come un’altra nuova traccia (“Flutter”), sarà disponibile come singolo il prossimo 4 marzo su Rock Action ed emerge dalle sessions di “As Days Get Dark” nuovo disco, il primo dal 2006, pubblicato lo scorso anno dal duo scozzese.

Ascolta “Aphelion”:

Aidan Moffat commenta così il nuovo singolo in arrivo:

Queste due canzoni sono state scritte, registrate e mixate durante le sessioni di “As Days Get Dark”, ma per quanto le amassimo, non siamo riusciti a trovare un posto per loro nell’album finale. Forse è perché sembrano avere le loro identità distinte, ma a volte una canzone suona meglio da sola, quando non fa parte di una folla… Quindi, per celebrare l’anniversario dell’uscita dell’album, presentiamo i due solitari in fuga di “As Days Get Dark”; una coppia di pecore nere che magari non fanno clic con il resto della famiglia ma, anche se non sono molto felici, meritano comunque una coccola.

Credit Foto: Audrey Bizouerne