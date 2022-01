GRANT-LEE PHILLIPS: IL NUOVO SINGOLO è “CRUEL TRICK”

Dopo aver pubblicato, via Yep Roc Records, il suo decimo album, “Lighting, Show Us Your Stuff”, a settembre 2020, Grant-Lee Phillips ritorna ora con un nuovo singolo.

Il brano si chiama “Cruel Trick” e lo potete ascoltare qui sotto.

Lo storico musicista nativo di Stockton, California scrive sui suoi canali social: “”Cruel Trick” è un modo di esprimere il sottile pedaggio di questo periodo, il pedaggio sulla mente, lo spirito. Una delle cose che hanno portato quiete ai miei nervi scossi sono stati i viaggi quotidiani in macchina che la mia famiglia faceva. I lunghi viaggi e il tempo trascorso in famiglia mi tenevano legato al presente in un periodo in cui mi sembrava che l’intera terra si fosse inclinata da un lato. Quel senso distorto, l’essere sballottati fuori asse – questa era la sensazione che stavo cercando di catturare in “Cruel Trick”.”