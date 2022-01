PAVEMENT: IN ARRIVO LA RISTAMPA (DELUXE) DI “TERROR TWILIGHT” CON BEN 28 INEDITI

PAVEMENT: IN ARRIVO LA RISTAMPA (DELUXE) DI “TERROR TWILIGHT” CON BEN 28 INEDITI

I Pavement hanno annunciato una ristampa deluxe del loro quinto album “Terror Twilight”, originariamente pubblicato nel 1999. L’uscita, chiamata per l’occasione “Terror Twilight: Farewell Horizontal” arriverà l’8 aprile via Matador, e conterrà 45 canzoni, 28 delle quali saranno inedite, oltre all’album originale, B-side, demo, registrazioni dal vivo, prove e tracce grezze dalla session scartata dei Pavement allo studio Echo Canyon dei Sonic Youth. I Pavement hanno già condiviso l’inedito “Be the Hook”.

“Terror Twilight: Farewell Horizontal” sarà pubblicato in versione 4xLP e 2xCD e includerà un libretto con foto mai viste prima e un commento dei membri della band e del produttore Nigel Godrich. La ristampa in LP ripristinerà la sequenza dell’album suggerita da Godrich, mentre la versione in CD manterrà l’ordine dei brani che la band ha pubblicato nel 1999.