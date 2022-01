TRACK: BATTLE AVE.

Formatisi nel 2009, i Battle Ave. hanno realizzato finora solo due LP, “War Paint” (2011) e “Year Of Nod” (2015).

Lo scorso anno sono ritornati con un omonimo nuovo EP, ma nel frattempo avevano ottenuto diplomi a scuola, erano diventati genitori, si erano aggiunti nuovi componenti nella band e la batteria Samantha Niss aveva dovuto combattere contro il cancro.

Ora la band di Kingston, New York è pronta a pubblicare un nuovo full-length, “I Saw The Egg”, in uscita il prossimo 1° aprile via Friend Club Records / Totally Real Records.

Il primo singolo estratto, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Leo” e vede la partecipazione di Laura Stevenson ai vocals: il pezzo si muove su gradevoli panorami folk dalla strumentazione ricca, dove i sentimenti rimangono in evidenza. Intenso ed emotivo!

La band statunitense ha inoltre condiviso anche un secondo brano, “Maya”, un’altra traccia folk che sa toccare i cuori.

Listen & Follow

Battle Ave.: Bandcamp | Soundcloud